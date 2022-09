Ditën e nesërme, ambasadorja amerikane Yuri Kim do të takohet me kreun e Grupit Parlamentar të PS-së Taulant Balla dhe deputetin Enkelejd Alibeajn.

Pritet që takimi me Ballën të zhvillohet në orën 10 e 30 dhe një orë pas do të jetë takimi me Enkelejd Alibeajn. Këto takime pritet të zhvillohen në Kryesinë e Kuvendit.

Ndërkohë sot në ambientet e KQZ-së, ambasadorja u takua dhe me Monika Kryemadhi nga Partia e Lirisë, deputeten e PD-së Jorida Tabaku dhe Damian Gjiknuri, Sekretari i Përgjithshëm i PS-së./Tema/

/e.d