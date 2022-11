azetari Artan Hoxha ka publikuar disa foto në rrjetet sociale ku rikujton shprehjen “për të mësuar çfarë ndodhë në Tiranë, duhet të pyesësh peshkaqenët që rrinë në Dubai”.

Hoxha thotë se prej tyre mund të mësosh edhe çfarë do të ndodhi me ngjarjet në vijim.

Postimi i plotë:

E kam patur me dyshim batuten, se:

“per te mesuar çfare ndodh ne Tirane, duhet te pyesesh “peshkaqenet”, qe rrine ne Dubai”….

Por me mjaftuan vetem pak dite qendrimi ne Dubai, dhe disa takime me “te paekstradueshmit”, per te krijuar bindjen, se:

“Per te marre vesh te verteten e ngjarjeve, qe ndodhin ne Shqiperi, duhet te pyesesh “peshkaqenet” ne Dubai”….

Madje, mund te mesosh prej tyre edhe nje prognoze te sakte, se çfare do te ndodhi me ngjarjet ne vijim…!/m.j