Disa ditë pas mbledhjes së Kryesisë, Partia Socialiste do të mbledh sot Grupin Parlamentar. Mësohet se mbledhja do të organizohet në orën 10:00, ndërsa i pranishëm në këtë mbledhje do të jetë edhe vetë kryeministri Edi Rama.

g.kosovari