Komandohet ushtrues detyre në krye të Bashkisë Bulqizë, Gëzim Xhafa.

Gëzim Xhafa u zgjodh me miratimin e këshillit bashkiak pas arrestimit të ish-kryebashkiakut Lefter Alla, i cilu u arrestua për abuzim me tenderat dhe më pas u shkarkua nga detyra me vendim të Këshillit të Ministrave.

Klan News raporton se mungesa e kryetarit të bashkisë Bulqizë kishte sjellë vonesa në miratime të ndihmës ekonomike si dhë pagesat e invalideve të cilët ende nuk i kanë marrrë.

Gëzim Xhafa kishte pozicionin e kryetarit të Këshillit Bashkiak, ndërsa deri më 14 Maj, do të ushtrojë detyrën e kryetarit të Bashkisë Bulqizë.

/e.d