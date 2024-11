Në një përmbysje të madhe politike, partia prej kohësh në pushtet në Botsvana, Partia Demokratike e Botsvanës (BDP), është rrëzuar nga votuesit, duke i dhënë fund sundimit të saj 58-vjeçar, që datonte nga pavarësia e vendit, fituar në vitin 1966.

Rezultatet e para tregojnë se BDP ka siguruar vetëm një vend parlamentar, çka bëri Presidentin Mokgweetsi Masisi të pranojë humbjen, shkruan A2 CNN. Masisi, i cili u bë president në 2018, shprehu angazhimin e tij për një “tranzicion të qetë” të pushtetit.

Koalicioni opozitar, Umbrella for Democratic Change (UDC), i udhëhequr nga avokati për të drejtat e njeriut Duma Boko, doli fitues duke marrë 25 vende. Me projeksionet që tregojnë se ata do të kalojnë pragun e 31 vendeve të nevojshme për shumicën parlamentare, UDC është e gatshme të udhëheqë qeverinë e ardhshme.

Fronti Patriotik i Botsvanës (BPF), i lidhur me ish-Presidentin Ian Khama, dhe Partia e Kongresit të Botsvanës (BCP) gjithashtu fituan terren, duke siguruar përkatësisht pesë dhe shtatë vende. Së bashku, partitë opozitare kanë një shumicë, duke e siguruar disfatën e BDP-së.

Mbështetësit e Boko festuan në kryeqytetin Gaborone, ndërsa vendi pret rezultatet zyrtare nga Komisioni i Pavarur Zgjedhor. Suksesi i UDC-së u atribuua kryesisht sfidave ekonomike dhe papunësisë së lartë në Botsvana, që kanë dobësuar popullaritetin e BDP-së. Thirrja e Masisit për “ndryshim” nuk arriti të bindë votuesit, duke shënuar një transformim historik në skenën politike të Botsvanës.

Botsvana, një vend i pasur me diamante në Afrikën e Jugut, është ndër vendet më të qëndrueshme politikisht dhe ekonomikisht të kontinentit. Sipas raporteve të FMN-së dhe UNDP-së, ekonomia e saj mbështetet kryesisht tek industria e diamanteve, që përbën rreth 70% të eksporteve dhe ka qenë një shtytës kryesor për rritjen ekonomike që nga pavarësia në vitin 1966. Megjithatë, Botsvana përballet me sfida të rëndësishme, siç janë diversifikimi i ekonomisë dhe ulja e varësisë nga burimet natyrore.

Kohët e fundit, rritja ekonomike ka qenë e ngadalësuar dhe papunësia mbetet një problem serioz, veçanërisht ndër të rinjtë. Përpjekjet për zhvillimin e sektorëve të tjerë, si turizmi dhe bujqësia, kanë dhënë rezultate të kufizuara. Vendi ka bërë përparime në arsimin dhe shëndetësinë, por ende ballafaqohet me pabarazi dhe sfida në përballimin e HIV/AIDS, që ka një përhapje të lartë.