Deputeti socialist, Pandeli Majko, ka bërë një reagim lidhur me situatën e tensionuar në veri të Kosovës. Majko me anë të një postimi në rrjetet sociale shprehet se Serbia ka filluar një “lojë” të vjetër në kushte të “reja” me Perëndimin.

Ndërkohë Majko mes të tjerash bën thirrje për të mos nënvlerësuar Aleksandër Vucic.

“Serbia ka filluar një “lodër” të vjetër në kushte të “reja” me Perëndimin.

Në veriun e Kosovës po zhvillohet “skenari” i Donbasit në Ukrainë.

Asnjëherë, nuk duhet nënvlerësuar dikush që mbivlerëson veten. Në këtë rast, ai quhet Aleksandër Vucic!”- shkruan Majko.

