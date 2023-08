Ministri i Brendshëm Taulant Balla ka kërkuar ashpërsimin e politikës penale për ata që kundërshtojnë punonjësit e policisë gjatë kryerjes së detyrës.

Një politikë të re penale me mbështetjen e drejtësisë duhet të fillojë të zërë vend në Shqipëri. Kush guxon të mos i bindet urdhërit apo thirrjes së policit, apo të kanosë e agresojë, godasë e kundërshtojë apo ti rrezikojë jetën një punonjësi policie, duhet të kuptojë se toleranca jonë do jetë zero. Kodi Penal është i qartë, kemi bërë ndryshime në vitin 2019, që kanë ashpërsuar dënimet.