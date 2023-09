Enveri ishte “i forti” që dhe të burgoste, edhe të vriste po të ishe kundër tij, po kjo nuk më bëri as mua e as shumë shqiptarë të tjerë të ishim me Enverin, përkundrazi e luftuam të keqen për të drejtën, edhe pse ishte më e forte”, shkruan Paloka./f.s