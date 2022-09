Deputeti Erion Braçe ka përshëndetur paketën e Qeverisë për krizën energjetike.Bracce tha se paketa është afërsisht 280 milionë euro.

Ai bëri thirrje për ndihmë më të madhe për bujqësinë dhe rritje më të madhe të pensioneve.

“Nuk është 50 milionë euro. 30 miliard lekë që bëjnë diku te 280 mln euro. 40 miliard lekë të ardhura më shumë kanë qenë këto muaj. Meritojnë të gjithë respektin të gjithë qytetarëve që janë kontribuuesit kryesorë të të ardhurave. Por kujdes, 40 miliardë lekë prej tyre vijnë nga rritja e çmimeve. Kemi sufiçit të buxhetit. Kemi më shumë të ardhura, edhe sesa plani, dhe kemi edhe shpenzime më pak. Borxhi publik po vjen duke u ulur.

Akti Normativ rrit të ardhurat me 10 miliardë më shumë. Ul deficitin e programuar të buxhetit me 17 miliardë lekë më pas. Vijon mbrojtjen e shtresave enë nevojë. Zgjeron investimet publike me 4 miliardë lekë. Paguhen 1.2 miliardë lekë për librat falas për fëmijët.

Unë dua të besoj që edhe me këto masa buxheti vijon planin e detyrueshëm të krijimit të hapësirës fiskale për gjithçka vjen më pas. Natyrisht që unë mendoj që në të tilla kushte buxheti ndikon mjaftueshëm për ta mbajtur ekonominë në zonën e rritjes.

A mjafton kjo? Unë mendoj se e gjithë kjo situatë ka nevojë për mirëkuptim, disiplinë, transparencë, guxim, reforma, punë dhe mbi të gjithë përulje. Të përulemi kundrejt shqiptarëve dhe për të ofruar shumë punë si qeveri për të arritur nivelin e punës që bëjnë familjet shqiptare. Shumicën dërrmuese të parave që janë më shumë në buxhet po i paguajnë shqiptarët, me koston cilësinë e jetës së tyre. Edhe sipërmarrja bën pjesën e saj, por kini kujdes se sipërmarrja vetëm deklaron pa asnjë kontroll më pas.

A gjeni suita mbi 1000 euro plotësisht të deklaruara siç ne e dimë? A gjeni plotësisht të deklaruara çadra që arrin deri në 100 mijë lekë në ditë? A gjeni plotësisht të deklaruara një shishe uji deri në 6 mijë lekë? A gjeni rrogat plotësisht të deklaruara? Klima e qetë me sipërmarrjen nuk mund të jetë e njëanshme. Për tatimet dhe taksat e konsumit sipërmarrja bën agjentin e Qeverisë. Fitimi, pasuria e sipërmarrësve nuk shpërndahet, paraja në buxhetin e shtetit është ajo që rishpërndahet.

Së pari mbi të gjitha ekonomia rrezikohet nga energjia. Unë i mbështes të gjitha masat e Qeverisë në këtë drejtim. E kam një sugjerim, disiplinë fiskale të korporatave tona. Qeveria duhet të fillojë të ndërtojë vepra publike, në energjinë e erës dhe të diellit. Paketa mbështetëse e propozuar sot, veçanërisht në aspektin e rrogave, është për tu vlerësuar por te pensionet natyrisht që për mua është e pamjaftueshme.

Së fundmi doja të thosha 2 fjalë për bujqësinë. Paratë në letra bëhen mbështetje kur i merr bujku, jo kur i kemi vetëm në letra. 34 mijë aplikantë që do të paguhen nga fondi i naftës kur janë 48 mijë të tillë nuk do ta ndihmojnë bujqësinë, nuk do t’i ndihmojnë mbjelljet këtë vjeshtë dhe as prodhimet e pranverës dhe verës që vjen”, tha Braçe ndër të tjera në fjalën e tij në Kuvend.

/e.d