Kryetari i AKR-së dhe deputeti Behgjet Pacolli ka thënë se Kryeministri i Shqipërisë, Edi Rama dhe ish I dërguari i ShBA-së për Ballkanin, Richard Grenell kanë qenë çelësi i lirimit të tre policëve të kidnapuar.

“Një e vërtetë e pathënë në lirimin e policëve është roli i Ramës në koordnimim të plotë me Grenell, njeri i afërt me Presidentin Trump. Kjo ka qenë edhe arsyeja e vizitës së tij në rajon”, është shprehur Pacolli në Twiiter.

“Kjo meriton falënderim të madh për secilin që ka kontribuuar për këtë rast”./m.j

An unknown truth in the release of the Kosovo Police from Serbia’s Detention is the role of Albanian Prime Minister Edi Rama in full harmony with Richard Grenell, the former close associate of President Trump. This was also the reason for his visit to the region. This deserves a…

— Behgjet Pacolli (@pacollibehgjet) June 26, 2023