Presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani ka marrë në Berat titullin e lartë “Patron i Kalasë”.

Ky titull, i është dorëzuar Presidentes Osmani nga kryebashkiaku i Beratit, Ervin Demo.

Gjatë vizitës së saj në Berat, Vjosa Osmani shoqërohej nga bashkëshorti i saj dhe personalitete të qeverisë së Kosovës.

Vizita zyrtare e Presidentes Osmani në Shqipëri do të vijojë në Durrës pasditen e sotme, ku edhe do të takohet me kryetaren e Bashkisë së Durrësit, Emiriana Sako, për t’u përmbylllur me pikën doganore të Kosovës në Portin e Durrësit.

/a.r