Në analizën për vitin 2022, Ministri Drejtësisë, Ulsi Manja, ka renditur arritjet kryesore të ministrisë që ai drejton si dhe ka treguar objektivat për vitin 2023. Ai ka thënë se një masë e rëndësishme për 2022 ka qenë miratimi i ndryshimeve në ligjin e pronave, i cili do i japë mundësi pronarëve të rishqyrtojnë dosjet e tyre.

Ulsi Manja: Një masë tjetër për 2022, që shkon në funksion në lehtësimin e dosjeve që ndodhen në gjykatat tona, është edhe miratimi i ndryshimeve ligjore sa i përket ligjit të pronave, Agjencisë të Trajtimit të Pronave. Ju e dini që 7650 dosje ish-pronarësh me skadimin e afatit të trajtimit të këtyre dosjeve nga Agjencia e Trajtimit të Pronave, mbetën pa u trajtuar dhe ndërkohë qytetarët u orientuan që këto dosje t’i adresonin në gjykatë për të përfituar të drejtat e tyre. Me ndryshimet e reja ligjore që miratuam në parlament, tashmë ish-pronarëve u krijohet edhe një mundësi e re që këto dosje që ishin të pa trajtuara, t’i tërheqin nëse i kanë dorëzuar në gjykatë dhe t’i ridepozitojnë në Agjencinë e Trajtimit të Pronave, për t’i hapur rrugë shqyrtimit administrativ të këtyre dosjeve.

Më tej ai ka shtuar se Agjencia e Trajtimit të Pronave ka qenë e paralizuar në veprimtarinë e saj për dy vite për shkak të ligjit dhe se në vitin që sapo ka filluar nuk do të ketë më pengesa që të fillohet me strukturën e re dhe me kompensimin financiar.

Ulsi Manja: Agjencia e Trajtimit të Pronave, ka qenë e paralizuar në veprimtarinë e saj për 2 vite për shkak të ligjit. Për 2023-in nuk kemi asnjë pengesë të fillojmë me strukturën e re dhe kompensimin financiar dhe fizik. 5 miliardë të dedikuara për kompensim financiar. Viti ku kjo agjenci del nga gjendja e empatisë, unë e kam thënë nuk ka më ish-pronarë.