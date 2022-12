Indonezia është një nga vendet më të populluara në botë, me rreth 280 milionë banorë, dhe padyshim vendi me popullsinë më të madhe të fesë myslimane, rreth 87%. Vendi ka bukuri të rralla dhe një trashëgimi kulturore për t’u patur zili, që ka tërhequr aty rreth 16 milionë turistë në 2019, vitin e fundit para pandemisë, që uli ndjeshëm hyrjet, që sot pranohen vetëm me vizë specifike ose biznesi. Por që sot turistët e shumtë duhet të dinë që flirtet rastësore me popullsinë lokale nuk do të tolerohet më, madje mund të dërgojë direkt në burg.