Pas tërmetit vdekjeprurës, një fenomen tjetër i ka shqetësuar njerëzit në Turqi, pasi dallgët e detit Marmarma janë tërhequr papritur me 20 deri në 25 metra. Universiteti i Inxhinierisë në Stamboll njoftoi fenomenin dhe theksoi se kjo ngjarje nuk ka lidhje me tërmetin shkatërrimtar.

Sipas inxhinierëve, tërheqja ka ndodhur per shkak të qendrës së presionit të lartë që ndodhet në perëndim të Turqisë. Pikërisht mbi këtë pjesë të Stambollit, era fryn nga veriu në jug, në detin Marmarma dhe kjo shkaktoi edhe tërheqjen e dallgëve.

Njerëzit u frikësuan sërish, sidomos pas tërmetit të tmerrshëm me magnitudë 7.8 që goditi Turqinë dhe Sirinë, duke lënë mbi 33 mijë të vdekur dhe mijëra viktima. Shumë njerëz vijojnë të jenë nën rrënoja dhe ekipet e shpëtimit po bëjnë të pamundurën për të nxjerrë trupat.

The Marmara Sea near Istanbul suddenly dropped 20 to 25 meters today.

According to Rianavosti, the scientists of the Candilli Observatory advise not to worry.

In the observatory, this phenomenon is associated with pressure drop and is not directly related to the seismic activity pic.twitter.com/F6s3RkAJ0W

