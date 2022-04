“Do të vij në Sofje sa herë të jetë e nevojshme për të marrë një vendim (heqjen e vetos bullgare për anëtarësimin e Maqedonisë së Veriut në BE) deri në fund të qershorit, nuk kemi kohë, lufta na ka treguar se sa i rëndësishëm është integrimi evropian”. Kështu deklaroi komisioneri i BE-së për Zgjerimin, Oliver Varhelyi gjatë forumit “BE takon Ballkanin. Mësimi nga Ukraina: Zgjerimi evropian – mbrojtje nga lufta”.

Varhelyi shtoi se ishte “jashtëzakonisht i zhgënjyer” që çështja e fillimit të bisedimeve të anëtarësimit të Shkupit në BE u rikthye në axhendë. Varhelyi dha një shembull edhe me krizën e Covid-it dhe furnizimin me vaksina. Ai tha se vendet si Maqedonia e Veriut dhe Shqipëria do të marrin vaksinat shumë më shpejt si vende anëtare të BE-së. Argumenti tjetër i tij lidhej me luftën në Ukrainë.

“Lufta na tregon se nuk kemi kohë për të humbur. Nuk kemi interes të humbim më shumë kohë. Kriza ekonomike dhe COVID-19 na tregojnë se çfarë mund të çojë mungesa e integrimit”

“Procesi i integrimit duhet të përshpejtohet për vendet e Ballkanit Perëndimor”, përfundoi Varhelyi.

Ministrja e Jashtme Teodora Genchovska ka përsëritur sot se Bullgaria mund të heqë veton, por pas ndryshimeve në kushtetutën e Maqedonisë garanton të drejtat e bullgarëve në vend. Ajo shtoi se do të prezantojë edhe një herë Varhelyi në këtë pozicion.

Ndërsa në krahun tjetër kryeministri Edi Rama ka paralajmëruar se në rast se deri në qershor nuk hapen negociatat atëherë Shqipëria do të shkëputet nga Maqedonia e Veriut në rrugën e negociatave me Bashkimin Europian.

/b.h