Krenaria e Rusisë, luftanija më e madhe “Moskva” u mbyt pak ditë më parë në ujërat e Detit të Zi.

Edhe pse u raportua se nuk kishte viktima, të afërmit e ekuipazhit të anijes “Moskva” nuk kanë ende asnjë informacion mbi familjarët e tyre.

Teksa kanë folur për mediat familjarët kërkojnë që të paktën shteti rus tu thotë të vërtetën dhe të tregojnë se ku ndodhen trupat e tyre, të paktën të kenë një vend ku të qajnë.

Pavarësisht pretendimeve të palës ruse, rezulton se anija “Moskva” u fundos pas një sulmi nga forcat ukrainase, dhe disa anëtarë të ekuipazhit kanë humbur jetën.

“Ai ishte vetëm 19 vjeç, ai ishte një rekrutë,” tha Tsyvova, e cila qante ndërsa fliste me telefon.

Mësohet se ajo u shpreh për mediat se zyrtarët e qeverisë nuk i kishin thënë asgjë tjetër, as edhe se kur do të bëhej varrimi, ndërsa shtoi se djali i saj nuk është i vetmi që mund të ketë vdekur në anijen e fundosur.

Anëtarët e familjeve të marinarëve që shërbyen në bordin e “Moskva” po kërkojnë përgjigje pasi ministria ka kërkuar të fshijë informacionin rreth asaj që ndodhi me anijen ose me ekuipazhin e saj prej 510 personash.

Numri i përgjithshëm i të vdekurve, të plagosurve dhe të zhdukurve mbetet sekret shtetëror. Vdekja e Tsyvov, e cila nuk është raportuar më parë, është vetëm e dyta e konfirmuar nga anija luftarake. Tre familje të tjera kanë dalë publikisht duke thënë se nuk mund t’i gjejnë djemtë e tyre që po shërbenin në bord.

Por raportet e mediave sugjerojnë se numri i viktimave nga sulmi do të jetë shumë më i lartë dhe përpjekjet për të shtypur informacionin rreth vdekjeve kanë rritur krahasimet me incidentin e nëndetëses Kursk që la të vdekur 118 marinarë dhe i dha një goditje prestigjit të një presidenti të ri Vladimir Putin në vitin 2000.

“Ky regjim nuk ka qenë kurrë shumë transparent në lidhje me viktimat,” tha Alexander Gabuev, një bashkëpunëtor i lartë në Qendrën Carnegie Moscoë, duke vënë në dukje operacionet ushtarake të Rusisë në Ukrainë dhe Siri ose hetimet për sulmet në Beslan dhe teatrin e Dubrovka . “Shumë nga kjo ka përparësi dhe nuk është diçka shumë e re apo shumë befasuese.”

Informacioni i ri mbi marinarët e rinj që vdiqën do të rinovojë gjithashtu kontrollin rreth përdorimit të rekrutëve nga qeveria ruse në betejë, diçka që Putin e kishte mohuar në mënyrë eksplicite se ishte rasti në fillim të luftës.

Ministria e mbrojtjes u detyrua të pranonte se kishte vendosur rekrutët pasi disa u kapën në Ukrainë në javët e para të luftës. Ajo pretendoi se nuk do t’i përdorte më ato.

Por disa prindër të anëtarëve të ekuipazhit të Moskës i kanë thënë Guardian dhe të tjerëve se djemtë e tyre në bordin e anijes ishin vërtet rekrut dhe jo ushtarë profesionistë me kontratë./m.j

The 1st video of the Moskva missile cruiser before it sank, if photos posted last night are accurate. It was listing to one side & on fire inside & out, with the area around the bridge burning intensely from what Ukraine says was 2 missile strikes pic.twitter.com/0QpI1tzOrI

— Alec Luhn (@ASLuhn) April 18, 2022