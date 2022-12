Avokati i njohur Spartak Ngjela thotë se njoftimi i Ministrisë së Jashtme Shqiptare për nisjen e procedurave për zëvendësimin e ambasadores amerikane, është një rast i paprecedent.

Megjithatë Ngjela shtoi se kjo mund të jetë një shenjë pozitive, pasi SHBA ia jep këtë mundësi vetëm disa shteteve aleate të fuqishme.

Sipas tij, nuk ka asnjë konflikt mes kryeministrit Edi Rama dhe ambasadores së SHBA, Yuri Kim, pasi kjo do të thoshte se ka konflikt mes SHBA dhe shefit të qeverisë shqiptare.

Pjesë nga deklarata e Ngjelës në emisionin “Open”:

Nuk kam parë të ketë konflikt kryeministri me ambasadoren, po të ketë me ambasadoren ka me Amerikën. Ambasadori është përfaqësues i presidentit amerikan në funksion të Kushtetutës. Keni ndonjë dijeni se si bëhet procesi për ndryshimin e ambasadorit? Botërisht është bërë ndonjëherë në Shqipëri? Asnjëherë.

Sipas eksperiencës time, bëhet vetëm me vendet e mëdha që ka Amerika, ia paska dhënë të drejtën edhe Shqipërisë. Nuk e di. Por kur ndodh kjo, vjen një ambasador shumë i rëndësishëm. Ka një konflikt ruso-amerikan në Shqipëri. Dhe nuk ka mundësi të konfliktohet politika amerikane me kryeministrin e Shqipërisë, janë non-sense. Janë flagrance, por politika nuk është flagrancë.

Nuk konfliktohen ata me shefin e maxhorancës, kjo është doktrinë. Politika amerikane është në një pozicion që ne i themi reformë, kur thonë që do të luftojnë korrupsionin, që kanë nxjerrë non-grata shefin e opozitës. Ky kryeministri juaj thotë rubla, gabim bën, nëse ka informacion ta nxjerrë.

Këto bëhen me shtetet e fuqishme që kanë lidhje me Amerikën. Ky rasti i Shqipërisë po më krijon një mendim se çfarë po ndodh, se nuk ua japin të gjithëve këtë që të fillojnë procedurën për ambasadorin./m.j