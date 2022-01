Kryeredaktori i televizionit të djalit të Berishës, Bledian Koka, iu ka bërë thirrje demokratëve që të dhunojnë Lulzim Bashën gjatë vizitës së tij në Fier.

“Thirrje per demokratet

Mos publikoni kot sms-te e Lulit per takimin e neserm ne Fier. Nese keni pak vetedije mos e lini te futet ne pallatin e kultures.

Priteni me gaz lotjsjelles, me fikse zjarri, me karrige kokes dhe me shkopa bejsbolli kurrizit…

p.s…sy per sy”, shkruan ai.

Pas kësaj thirrje ka reaguar kryetari i PD-së së Fierit, Agron Kapllanaj, i cili thotë se Berisha kërkon gjak.