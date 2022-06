Një kilogram qershi në Dibër kushton 30 lekë. Ky çmim sipas fermereve nuk mbulon as koston e vjeljes, e cila po ashtu shkon në 30 lekë. Ata ankohen se po shesin pa fitim dhe se e kanë më mirë të mos dalin në treg fare.

TREGTARËT

“30 lekë sa i shita. Nuk mbulon as koston e punëtorit. Shumë i derdhin sepse nuk ja vlen t’i shesim.”

“Bujqësia në Dibër ka mbaruar. I bëjmë thirrje qeverisë sepse po tallen me fermerët, me bujqit.”