Paralelisht me hetimin penal ndaj tij, Adriatik Llalla mori të tjera “ndëshkime”. Në ditë para nisjes së hetimit penal ndaj tij në Shqipëri, Llalla u shpall “non grata” Shtetet e Bashkuara të Amerikës, duke i bërë një nga tre zyrtarët e parë të lartë shqiptarë që merrnin këtë masë nga Departamenti i Shtetit. Pengimi i hyrjes së tij në territorin amerikan u motivua me artikullin 7031 (c), që flet për rastet e dyshimeve për përfshirje në mënyrë ‘domethënëse’ në korrupsion ose shkeljeve të mëdha të të drejtave të njeriut. Bashkë me Llallën iu ndalua hyrja në SHBA edhe bashkëshortes dhe dy fëmijëve.