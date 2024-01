Cilat janë sekretet më të mëdha që mbeten për jetën në planetin tonë – dhe si mund të ndikojnë ato në të ardhmen tonë?

Nga thellësitë e pyjeve tropikale të Amazonës deri në shkretëtirat e Antarktidës, pyetje të mëdha mbeten pa përgjigje për jetën në Tokë.

Dhe kjo nuk është diçka që u intereson dhe nuk e dinë vetëm njerëzit e zakonshëm, por edhe shkencëtarët, përcjell Telegrafi.

Në këtë drejtim, ata kanë treguar se cila është e vetmja gjë që dëshirojnë të dinë për planetin që mbetet mister?

Sa specie kafshësh ka në Tokë?

“Me sa lloje të ndryshme kafshësh e ndajmë planetin? Vlerësimet variojnë nga vetëm 3 milionë deri në 100 milionë, dhe nuk ka shumë shenja se ne jemi ende duke iu afruar një përgjigjeje”.

Profesor Andy Purvis është një studiues në Muzeun e Historisë Natyrore dhe një bashkautor i vlerësimit global të vitit 2019 të OKB-së për planetin.

Do të kthehesha 540 milionë vjet mbrapa për të parë ‘Big Bang-un biologjik’

“Si një biologe evolucionare, do të doja që një makinë kohe të kthehej në shpërthimin [kur shumica e grupeve kryesore të kafshëve u shfaqën për herë të parë në të dhënat fosile] për të parë pse kjo periudhë e shkurtër rezultoi në rritjen vërtet të shpejtë të shumicës së grupeve të kafshëve, dhe pse disa si trilobitët [artropodët detarë të zhdukur] nuk mbijetuan”.

Biologia Dr Corrie Moreau është një eksperte në laboratorin Moreau të Universitetit Cornell.

Sa njerëz mund të strehojë Toka?

“E vetmja gjë që do të doja të dija është se sa njerëz të tjerë mund të strehojë Toka. Me ritmin aktual, do të duhen vetëm 10 vjet për të shtuar 1 miliard njerëz të tjerë në planet. (Por) Ne jemi tashmë dëshmitarë të ndikimit shkatërrues të rritjes së paqëndrueshme të popullsisë njerëzore, pasi më shumë njerëz shkatërrojnë habitatet e pacenuara për ushqim dhe nevoja të tjera bazë që çojnë në ndryshime klimatike dhe shpërthime më të shpeshta të sëmundjeve zoonotike dhe pandemi. Nëse jemi në gjendje të jetojmë në ekuilibër, shëndet dhe harmoni me natyrën, sa njerëz të tjerë do të mund të strehojë Toka?”.

Dr Gladys Kalema-Zikusoka ishte veterinerja e parë e kafshëve të egra në Ugandë.

Cilat specie do t’i përshtaten krizës klimatike – dhe cilat jo?

“Cilët janë kufijtë e përshtatjes së specieve dhe pse? Ne e dimë se klima po ndryshon dhe speciet po përshtaten, por nuk e kuptojmë se cilët janë kufijtë dhe pse ndryshojnë. Cilat specie do të dështojnë të përshtaten mjaft shpejt dhe në cilën pikë?

Cila do të përshtatet dhe do të lulëzojë – dhe çfarë i përcakton këto përgjigje? Çfarë mund të bëjmë ne si shoqëri për të ndihmuar speciet të përshtaten? Këto janë pyetje themelore, përgjigjet e të cilave do të përcaktojnë se si duket bota natyrore në të ardhmen, por të cilat gjithashtu japin njohuri të thella se si funksionon dhe evoluon biologjia”.

Sir Patrick Vallance është ish-këshilltari kryesor shkencor i qeverisë së Mbretërisë së Bashkuar dhe kryetar i bordit të besuar të Muzeut të Historisë Natyrore./m.j