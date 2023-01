Ministria e Financave dhe Ekonomisë me anë të një postimi të ministres Delina Ibrahimaj ka zyrtarizuar nismën e fundit të qeverisë, në mbështetje të grave kryefamiljare, me tre ose më shumë fëmijë.

“Prej 1 janarit nënat me tre e më shumë fëmijë, duke aplikuar në e-Albania, do të përfitojnë nga politika e re e mbështetjes për nënat e papuna me fëmijë nën 18-vjeç, të cilave do t’i garantohen sigurimet shëndetësore dhe shoqërore nga shteti për 5 vitet e para të fëmijës”, thuhet në postimin në Facebook.

/a.r