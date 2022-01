Nesër do të organizohet Kongresi i Rinisë së Partisë Socialiste, ku të pranishëm do të jenë kryeministri Edi Rama, ministra të ndryshëm të qeverisë, si dhe Kryesia e Fressh në të gjithë Shqipërinë.

Kongresi do të zhvillohet te Amfiteatri në Tiranë, e do të nisë në orën 11:00, ku do të flitet për prioritetet, strategjitë dhe programet e reja që ka qeveria për rininë.

“Rinia është e tashmja dhe e ardhmja. Së bashku për të ardhmen”, thuhet në njoftimin e shpërndarë nga PS.

/a.r