Pas një seance më tona të ashpra dhe me përplasje të forta mes deputetëve të opozitës dhe maxhorancës, Sali Berisha, jashtë Kuvendit u shpreh se “maxhoranca mund të përjashtojë deputetët, po popullin nuk e përjashton sot kurrë”.

Acarimi ka ardhur pas venies se Berishes nen hetim per korrupsion pasiv per aferen e “Partizanit” dhe arrestimin e dhenderit te tij Jamarber Malltezi per pastrim parash.

Sali Berisha: Maxhoranca mund të përjashtojë, po popullin nuk e përjashton sot kurrë. Beteja jonë është pa kthim, do përdoren të gjitha format. Do mbrojmë pluralizmin demokratik.

Nuk ka parlamentet dhe parlamentarë të cilët përfaqësojnë opozitën dhe nuk mund të hartojnë ligje, të krijojnë komisione hetimore dhe nuk mund të marrin dokumente që u duhen për të kryer funksionin e tyre./m.j