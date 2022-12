Në Shqipëri jo vetëm numri i nxënësve ka rënë me 17 543 krahasuar me vitin e kaluar, por kur jemi gati në gjysmë të këtij viti mësimor në shkolla ka 2 383 vende të lira pune për mësues. Në të gjitha drejtoritë rajonale arsimore, gjatë hulumtimit që Top Channel kreu nuk rezulton asnjë zyrë vendore që të jetë tërësisht e plotësuar me staf pedagogjik.

Në shkolla ka vende bosh për mësues me kontratë të përhershme apo të përkohshme për të zëvëndësuar mësuesit me leje lindje apo raporte mjekësore e administrative. Arsimi fillor duket se po vuan pasojat më të rënda të emigracionit, teksa edhe lëndë si matematika apo gjuha angleze kanë mungesë mësuesish.