Lorenc Vangjeli ka qenë i ftuar në emisionin “Të Paekspozuarit” në MCN TV, ku është diskutuar për opozitën dhe Enkelejd Alibeajn, që sillet si drejtues i Partisë Demokratike.

Vangjeli tha se nuk sheh ndonjë arsye se përse Alibeaj të mos përfaqësojë PD-në, sepse në Shqipëri kaq sa ka rënë “piaca”, nuk ka ndonjë habi.

“Mendoj se Alibeaj është shfaqje e një fakti të katërfishtë. Është njeriu i duhur, në vendin e duhur, në kohën e gabuar dhe me mjete të gabuara.

Është si një proces rënie dhe mbirje dhëmbi. Del dhëmbi i vjetër dhe dhëmbi i ri… Në një kohë normale, Alibeaj do të ishte një portret normal në politikën shqiptare. Ndoshta PD-ja, do të ishte peshë e rëndë për shpatullat e tij, por me aq sa ka rënë piaca në Shqipëri, për Alibeajn, pse jo ai?

Madje, duke patur parasysh se çfarë fati kishte PD në këto tetë vjet, cilin kishte për kapiten, më keq se çfarë u drejtua nuk mund të drejtohet nga askush.

Ndryshe nga Basha ka një kartë që i jep epërsi, nuk ka gafat dhe mëkatet e Bashës.

Shfaqja që po shohim për Presidentin, është shfaqje. Nuk ka të bëjë vetëm me tekstin. Zoti Alibeaj, në bindjen time, nuk po lufton për të zgjedhur presidentin por po tenton të rizgjedhë veten e tij, edhe një mandat si deputet. Të ketë një vend në listën e nesërme të PD. Rrethanat i thonë që ai duhet të largohet që atje. Ka tagër të dyshimtë politik”, tha ndër të tjera Vangjeli në TPZ./m.j