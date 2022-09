Kritikët po spekulojnë se Meghan Markle kishte një mikrofon sekret nën fustanin e saj ndërsa përshëndeti njerëzit në Kështjellën Windsor të shtunën pas vdekjes së Mbretëreshës Elizabeth II. Megjithatë, burimet për “Page Six” kanë bërë me dije se kjo është e pavërtetë.

“Kjo është e çmendur dhe në fakt e dëmshme për të. Sigurisht që ajo nuk mbante mikrofon”, tha burimi i afërt me Markle.

Pyetjet erdhën pasi përdoruesit e Twitter vunë re një rrudhë në formë katrore në fustanin e ish-aktores së “Suits” ndërsa ajo ecte pranë Princit Harry, Princit William dhe Kate Middleton për të parë homazhet e lëna për Mbretëreshën e ndjerë. Disa njerëz teorizuan se Markle mund të kishte vendosur një mikrofon pasi mund të mblidhte materiale për dokumentacionin e saj në Netflix.

Një përdorues vuri në dukje formën dhe shkroi në Twitter, “Nuk mund ta besoj se ajo po e regjistron këtë. Ajo është thjesht një grua e poshtër dhe toksike. Shpresoj që Mbreti Charles t’i ketë thënë Harryt se nuk do të vijë në funeral.”

Megjithatë, të tjerë vunë në dukje se spekulimet ishin të papërshtatshme dhe ka të ngjarë të jenë të pavërteta.

Dalja e dy çifteve shënoi herën e parë që Duka dhe Dukesha e Sussex dhe Princi dhe Princesha e Uellsit u panë së bashku që nga Dita e Commonwealth në mars 2020. Kjo shkaktoi zhurmë teksa Harry u vlerësua për ndërveprimet e tij të dashura me gruan e tij, ndërsa William u tha se ishte “i ftohtë” me Kate. Markle gjithashtu bëri bujë kur u filmua duke pasur një takim të vështirë me ndihmësit mbretërorë mbi buqetat me lule.

Dy ditë pas daljes, Duka i Sussex-it bëri ​​një deklaratë emocuese për humbjen e gjyshes së tij, Mbretëreshës Elizabeth II, e cila vdiq të enjten në moshën 96-vjeçare.

“Gjyshe, ndërsa kjo ndarje përfundimtare na sjell një pikëllim të madh, unë jam përgjithmonë mirënjohës për të gjitha takimet tona- që nga kujtimet e mia të hershme të fëmijërisë me ty, tek takimi me ty për herë të parë si komandanti im i përgjithshëm, deri në momentin e parë kur ti takova gruan time të dashur dhe përqafove stërnipërit e tu të dashur”, tha ai, duke bërë homazhe për Markle dhe dy fëmijët e tyre, Archie, 3 vjeç dhe Lilibet, 1 vjeç.

Markle ende nuk ka bërë një deklaratë për vdekjen e Mbretëreshës, megjithëse ajo dhe Harry i bënë homazhe asaj në uebfaqjen e tyre të fondacionit ‘Archwell’ që u errësua menjëherë pasi ajo vdiq.

