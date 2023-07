Këngëtari amerikan Randy Meisner, që ishte bashkëthemelues i grupit rock Eagles, ka vdekur në moshën 77-vjeçare.

Meisner ishte themelues i grupit në vitin 1971 dhe vokalisti kryesor në këngën Take It To The Limit, të cilën ai e shkroi gjithashtu.

Ai kontribuoi me harmoni të larta në mega-hitin e grupit Kalifornian, Hotel California dhe The Best of My Love.