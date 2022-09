Ahmet Emre Olur, një shtetas turk i cili ka qëndruar për dy vitet e fundit në vendin tonë është ndaluar në aeroportin e Rinasit për shkak se i ka mbaruar leja e qëndrimit.

Ai është shoqëruar në komisariatin e Rinasit ku ka kërkuar azil politik për shkak se dëbimi i tij nga Shqipëria mund t’i rrezikojë jetën në vendin e origjinës për shkak të bindjeve politike.

Me profesion gazetar, Olur pretendon se është shpallur në kërkim nga Turqia pasi ka bërë disa kronika kundër qevrisë në Ankara.

Shqetësimi ngrihet nga avokatët e tij Arben Llangozi dhe Orgesa Serani, ku përmes një letër dërguar Ministrisë së Brendshme shprehin shqetësimin e familjarëve të gazetarit për ndalimin në aeroportin e Rinasit dhe rrezikun që vjen nëse ai dëbohet drejt Turqisë.

“Nga kontaktet që kemi pasur me familjarët na kanë thënë se nuk është i vërtet fakti se ky shtetas ka qëndruar në Shqipëri jashtë afateve ligjore. Sipas kontakteve që kemi pasur na është thënë se shtetasit Ahmet Emre Olur me numër pasaporte U14867557 me origjinë shtetas Turk i rrezikohet jeta nëse do të dëbohej nga vendi ynë drejt vendit të origjinës dhe ky fakt do të ndodh në bazë të bindjeve politike të tij. Dhe njëkohësisht ka shfaqur vullnetin që të kërkoj azil politik në shtetin Shqiptar.

Bazuar në ligjin me Nr. 10/2021 “Për Azilin në Republikën e Shqipërisë”, në nënin 2 të tij përcaktohet qartë se ky ligj zbatohet për të gjithë shtetasit e huaj dhe personat pa shtetësi, të cilët kanë deklaruar qëllimin për të paraqitur kërkesë për mbrojtje ndërkombëtare në territorin e Republikës së Shqipërisë, për aq kohë sa atyre u lejohet të qëndrojnë në territorin e Republikës së Shqipërisë si kërkues për mbrojtje ndërkombëtare, si dhe për anëtarët e familjes së tyre.

Njëkohësisht bazuar në Neni 5 të ligjit me Nr. 10/2021 “Për Azilin në Republikën e Shqipërisë” , e drejta për azil Republika e Shqipërisë garanton të drejtën për azil të shtetasit të huaj ose personit pa shtetësi, i cili ndodhet jashtë vendit të shtetësisë së vet ose jashtë vendbanimit të zakonshëm të mëparshëm dhe nuk ka mundësi ose dëshirë të kërkojë mbrojtjen e atij vendi për shkak të frikës së bazuar për të qenë i persekutuar për arsye të racës, të besimit fetar, të kombësisë, të anëtarësisë në një grup të caktuar shoqëror ose të bindjes politike.

Për sa më sipër kërkojmë nga ana Ministrisë së Brendshme, Komisariatit të policisë Rinas, Drejtorisë së Policisë Tiranë, Ministrisë së Drejtësisë dhe Drejtorisë së Përgjithshme të Policisë së Shtetit, të zbatohet në mënyrë objektive ligjin me Nr. 10/2021 ‘Për Azilin në Republikën e Shqipërisë’”, thuhet në shkresën e zyrtare./m.j