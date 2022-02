Rusia ka dërguar rreth 30,000 trupa ushtarake dhe armë moderne në Bjellorusi gjatë ditëve të fundit. Sipas Sekretarit të Përgjithshëm të NATO-s, Jens Stoltenberg ky është dislokimi më i madh ushtarak i Moskës në vend që nga fundi i Luftës së Ftohtë.

Dislokimi përfshin forcat e operacioneve special Speznaz, avionë luftarakë SU-35, raketa Iskander dhe sisteme të mbrojtjes ajrore S-400.

“E gjithë kjo do të kombinohet me stërvitjen vjetore të forcave bërthamore të Rusisë e cila parashikohet të ndodhë këtë muaj”, u tha ai gazetarëve në Bruksel. Stotelnberg tha se SHBA ka shtuar praninë ushtarake në lindje të Europës dhe ky është një sinjal i rëndësishëm i përkushtimit të saj në ruajtjen e sigurisë. Rusia i është përgjigjur deklaratave të NATO-s duke thënë se trupat ushtarake në Bjellorusi ndodhen atje për stërvitje të përbashkëta ushtarake. Moska gjithashtu ka dënuar vendimin e SHBA-së për të dërguar trupa shtesë në Europë për të mbështetur aleatët e saj mes frikës së vazhdueshme se ajo do të pushtojë Ukrainën.

Zëvendësministri i Jashtëm rus Alexander Grushko e cilësoi vendimin si shkatërrues që vetëm rrit tensionet dhe lë shumë pak hapësirë për një zgjidhje diplomatike.

