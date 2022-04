Ish-ministri Besnik Mustafaj nuk e përjashton si mundësi zgjedhjen e presidentit përmes konsensusit. Në studion e Radarit Informativ në Abc, Mustafaj nënvizoi deklaratën e kreut të grupit të PS Taulant Balla i cili tha se do ketë diskutim me të gjitha palët.

“Siç e ka shpreh edhe vetë Berisha i vetmi pas Kuvendit të 11 dhjetorit e vetmja strukturë legjitime është grupi parlamentar.

Në momentin që Alibeaj thotë s’jam kontaktuar pra nuk është bërë asnjë negociatë pra s’ka çfarë ti thotë grupit parlamentar. Balla tha se do e flasim me të gjithë për të arritur një kandidat konsensual.

Ajo traditë që u fillua me Mojsiun nuk u vazhdua më tej. Edhe Bamiri që ishte me 84 vota për tu zgjedhur u zgjodh me disa vota që erdhën nga PS. Pastaj ishte krejt zgjedhje e njëanshme e Nishanit. Po aq zgjedhje e njëanshme ishte edhe e Metës”, tha ai.