Për javën që presim përpara vendi ynë do të vijojë të jetë nën ndikimin e masave ajrore relativisht të paqëndrueshme me origjinë polare.

Depërtimi i këtyre masave ajrore është jo i zakonshëm për periudhën që ndodhemi, pasi janë karakteristike të muajit Dhjetor apo Janar.

Në këtë mënyrë priten jo vetëm ditë me reshje shiu, por madje edhe reshje dëbore, si dhe rënie të temperaturave si në vlerat e mëngjesit ashtu dhe ato të mesditës.

Në fillim të javës, moti parashikohet kryesisht i vranët e reshje shiu të herëpashershme dhe lokalisht të vazhdueshme me intensitet deri mesatar në formën e shtrëngatave.

Ndërkohë në relievet malore, në lartësitë mbi 800 metër, në orët e vona të mbrëmjes të së hënës priten reshje të dendura dëbore.

Më pas, duke filluar nga dita e Martë deri dhe ditën e Premte moti parashikohet kryesisht me kthjellime, por nuk do të mungojnë edhe alternimet e herëpashershme të vranësirave deri të dendura (mot i vranët).

Këto vranësira do të shoqërohen kryesisht me reshje shiu me intensitet të ulët dhe lokalisht shtrëngata afatshkurtra. Në relievet e larta malore në lartësitë mbi 1200 metër reshjet e dobta do të jenë në formën e dëborës./m.j