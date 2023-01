Nënkryetari i Bashkisë së Pogradecit, Johan Sterjo ka dhënë dorëheqjen. Ky vendim i Sterjos vjen pasi e motra e tij, Viola Sterjo u arrestua për mashtrim.

Sterjo e ka depozituar dorëheqjen me datë 30 dhjetor me argumentin se do të largohet nga ky post për aryse personale.

Gazetari i Report Tv, Armand Braho ka mësuar se posti i nënkryetarit i është propozuar Erion Veshos, por ende nuk dihet nëse ky i fundit do ta pranojë ose jo.

Johan Sterjo njëkohësisht është drejtor i Ujësjellësit në qytetin e Pogradecit prej vitit 2019. Në vitin 2021 ai zuri vendin e Bledi Çomos si nënkryetar i Bashkisë Pogradec duke mbajtur njëkohësisht dhe postin e drejtorit të ujësjellësit të Pogradecit.

/e.d