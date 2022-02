Një aksident ka ndodhur në hyrje të Kuçovës. Ngjarja u regjistrua në aksin Dimal-Kuçovë, rreth 3 km në hyrje të Kuçovë.

Një autobuz, me targa AA 359 AZ dhe një motor me targa AS 085,janë përplasurme njëri-tjetrin dhe motori ka përfunduar poshtë rrotave të para të autobuzit. Mësohet se autobuzi që drejtohej nga shtetasi Luan Plaku vinte nga Kuçova në drejtim të Dimalit dhe është kthyer në rrugë për të parkuar, ndërkohë që motorri që drejtohej nga i riu Esjan Llozgari qarkullonte nga Dimali në drejtim të Kuçovës.

Si pasojë e aksidentit ka mbetur i plagosur drejtuesi i motorit Esjan Llozgari,i cili është transportuar me ambulancë drejt Spitalit Rajonal Berat, ku ndodhet nën kujdesin e mjekëve, në gjendje të rëndë.

Në vendngjarje ka shkuar grupi hetimor për të zbardhur rrethanat e këtij aksidenti.

