Arbana Osmani ka ndarë për ndjekësit e saj në Instagram promon e “BBVIP” ku zbulon se spektakli do të nisë me 24 dhjetor që përkon me natën e Krishtlindjeve.

“Ajo çfarë dua për Krishtlindje është…”- shkroi moderatorja krahas videos së publikuar.

Kujtojmë se Arbana ka zbuluar se edicioni i dytë i “Big Brother VIP” do të nisë së shpejti dhe se ndryshe nga viti i kaluar, këtë vit ka një konkurrencë të madhe për të qenë reality show”- t.Teksa u pyet nëse mendon se do të ketë një dyshe “rivale” si Iliri dhe Donaldi, ajo tha se shpreson që jo.

/s.f