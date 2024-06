Nga Guido Santevecchi Corriere della Sera

Dy ministrat e fundit të mbrojtjes u ulën në detyrë dhe u akuzuan për tradhti dhe pabesi ndaj Partisë: ata shitën promovime dhe përfitonin nga furnizimet. Që nga viti 2023, krerët e nëntë gjeneralëve të tjerë dhe tre drejtuesve të lartë të industrive ushtarake janë rrokullisur.

Në një vend normal, nëse dy ministrat e fundit të mbrojtjes do të ishin hequr për korrupsion dhe tradhti, do të lindnin skenarë të errët, të ngjashëm me grushtin e shtetit. Në Kinë, megjithatë, shkarkimi i drejtuesve të Ushtrisë Çlirimtare Popullore është bërë normale. Në vitin 2017, Xinhua shkroi: “Që nga viti 2012, nën udhëheqjen e shokut Xi, mbi 100 zyrtarë të lartë janë arrestuar – një numër më i lartë se numri i gjeneralëve që ranë në fushën e betejës gjatë luftërave revolucionare”. Që atëherë, lista e të “pushtuarve” (metaforikisht) është rritur.

Të enjten, më 27 qershor, Byroja Politike e Pekinit njoftoi se gjeneralët Li Shangfu dhe Wei Fenghe ishin përjashtuar nga Partia Komuniste, u degraduan, u vendosën në duart e magjistratëve ushtarakë: kështu karriera e dy ish-ministrave që kishin qenë në krye të Mbrojtjes. në gjashtë vitet e fundit. Të cilat përkojnë me përpjekjet maksimale të Xi Jinping për të reformuar forcat e armatosura dhe për t’i përgatitur ato “për të luftuar një luftë dhe për ta fituar atë”: fjalët e tij, të përsëritura në mënyrë obsesive, 70 vjeç, kishte qenë në detyrë nga 2018 deri në 2023. kur u largua zyrtarisht në skenë për dorëheqje vullnetare. Li Shangfu, 66 vjeç, u promovua në vend të tij, por ai ndërroi jetë në gusht 2023, pasi kishte qenë në detyrë për vetëm shtatë muaj. Asnjë deklaratë zyrtare atëherë, vetëm spekulime që flisnin për përfshirje në një hetim të madh korrupsioni që rrokullisi shumë koka në hierarkinë ushtarake kineze.

Tani deklarata e Byrosë Politike komuniste të kryesuar nga Xi Jinping: dy gjeneralët ishin fajtorë për “krime jashtëzakonisht të rënda që shkaktuan dëme të mëdha”. Li Shangfu akuzohet për “tradhti të parimeve mbi të cilat është themeluar Partia” dhe paraardhësi i tij Wei Fenghe për “humbje të besimit në Parti”. Mes rreshtave të shkishërimit kuptojmë se tradhtia ishte drejtuar kundër Xi Jinping, i cili përveçse komandant politik i Ushtrisë Çlirimtare Popullore (“Partia komandon pushkën” kishte krijuar Mao), kishte promovuar edhe personalisht dy kryesuesit. zyrtarë të Ministrisë së Mbrojtjes.

Xi është zotuar për një spastrim të gradave ushtarake, me qëllim të rinisjes së aftësive luftarake të një ushtrie numerikisht mbresëlënëse, por të prapambetur, ende dhjetë vjet më parë, e bazuar në masat e këmbësorisë të papërgatitur për operacionet e shpejta dhe të koordinuara të nevojshme për një projeksion të forcës. jashtë vendit të denjë për një superfuqi. Xi, me një reformë të vitit 2015, racionalizoi divizionet e këmbësorisë dhe devijoi shpenzimet drejt njësive elitare, forcave ajrore dhe marinës.

Por armiku i parë që duhet mposhtur është i brendshëm: është korrupsioni endemik. Sipas aktakuzës së Byrosë Politike, e cila përbën një dënim të caktuar me të paktën burgim të përjetshëm, dy ish-ministrat kërkuan dhe morën “shuma të mëdha parash” si në fushën e furnizimeve ushtarake ashtu edhe në “dispozitat që kanë të bëjnë me menaxhimin e personelit”. Kjo akuzë e dytë nxjerr në pah të keqen e errët: në ushtrinë kineze mund të bësh karrierë duke u dhënë ryshfet eprorëve për të marrë promovime. Thuhet se sistemi është aq i rrënjosur dhe i përhapur sa që privati ​​paguan për t’u bërë rreshter dhe kështu me radhë në zinxhirin komandues, deri te koloneli që dëshiron gradën gjeneral.

Thotë Bill Bishop, autor i buletinit të respektuar të Sinocism: «A e pagoi Li Shangfu Wei Fenghe për të avancuar karrierën e tij? Pas gjithë punës së bërë kundër korrupsionit, në ushtrinë kineze vazhdojnë të blihen dhe shiten promovime. Ju duhen para për të blerë një gradë dhe rroga nuk mjafton për ryshfet, ndaj pasi të keni paguar takimin duhet të gjeni një mënyrë për të rikuperuar shpenzimet”. Zinxhiri i korrupsionit.

Para se të bëhej ministër i Mbrojtjes, gjenerali Wei Fenghe kishte komanduar forcën raketore të Kinës, majë shtize e çdo ushtrie moderne. Dhe kosa e hetimit kundër korrupsionit vazhdon të bjerë mbi ushtarët që kanë në dorë pajisjet bërthamore dhe konvencionale të superfuqisë kineze: në gusht 2023, gjeneralët Li Yuchao dhe Liu Guangbin, komandant dhe zëvendës i divizioneve të raketave, ishin i siluruar. Është veçanërisht shqetësuese (jo vetëm për Xi, por për sigurinë ndërkombëtare) që burrat me përgjegjësi kaq të madhe do të merrnin vendime për përfitime personale.

Në total, bazuar vetëm në lajmet e publikuara nga shtypi i Pekinit, në vitin e fundit nën drapërin e Partisë kanë rënë nëntë gjeneralë dhe tre drejtues të lartë të kompleksit ar-industriale. Fakti që edhe koka e Li Shangfu-së u rrotullua pas atij spastrimi tregon se Xi dhe Byroja Politike e tij nuk mund të jenë të sigurt për askënd, korrupsioni është endemik.

Para se të bëhej shkurtimisht ministër, gjenerali Li Shangfu (inxhinier i hapësirës ajrore) kishte drejtuar një bazë lëshimi satelitor dhe më pas nga viti 2017 deri në fillim të vitit 2023 ai ishte kreu i “Departamentit të Prokurimit dhe Zhvillimit të Pajisjeve” të Ushtrisë Çlirimtare Popullore: një pozicion që kontrollon një biznes kolosal dhe para.

“Li Shangfu ka ndotur seriozisht prokurimin e pajisjeve dhe industritë e lidhura me to,” thotë aktakuza.

Xi nuk duhet të ketë pasur asnjë dyshim për oficerin nëse do ta kishte ngritur në krye të Ministrisë së Mbrojtjes në kulmin e fushatës së rimëkëmbjes. Por në korrik 2023, Departamenti i tij i vjetër, në një deklaratë të rrallë të raportuar nga shtypi i Pekinit, njoftoi se kishte ndërmarrë një “pastrim” të procedurës për dhënien e kontratave “dhe kishte ftuar këdo që kishte informacion mbi parregullsitë që datojnë që nga viti 2017 në t’i komunikojë ato hetuesve. Në gusht, Li nuk u shfaq në publik. Asnjë shpjegim zyrtar prej muajsh.

“Pekinologët” perëndimorë imagjinuan se hetimi ishte gjithashtu një hakmarrje nga ana e institucionit ushtarak, një bojkot i veprimit moralizues të Xi: nëse Li nuk do të ishte as i pastër, nëse të gjithë së pari paguanin dhe më pas vendosnin ryshfet për të çuar përpara karrierën e tyre, aq më mirë. pranoni situatën dhe vazhdoni. Vetëm dhjetorin e kaluar, pas pesë muajsh zbrazëtie të pakonceptueshme për një superfuqi që duhet të mbajë kontakte politike në nivelin më të lartë me Shtetet e Bashkuara, u emërua Ministri i ri i Mbrojtjes: Admirali Dong Jun (Xi ka investuar shumë në Marinën, e cila në planet duhet të fitojnë epërsi në Detin e Kinës Jugore).

Një shqetësim tjetër i Xi-t është “sëmundja e paqes”: dekada pa përvojë luftarake, ndryshe nga kundërshtarët amerikanë të angazhuar në Somali, Irak dhe Afganistan (edhe nëse nuk dolën mirë nga ato “konflikte asimetrike”).

Ushtria Çlirimtare Popullore ka luftuar vetëm një herë në pesëdhjetë vitet e fundit, një përplasje e shpejtë me Vietnamin në vitin 1979. Në kufirin e diskutueshëm Himalayan me Indinë, përleshjet zhvillohen me lopata, llogore dhe shkopinj gozhdë, sepse një marrëveshje dypalëshe ndalon armët e zjarrit në vijat e para për të shmangur përshkallëzimin. Kjo nuk pengoi dhjetëra burra të vdisnin në një përleshje në qershor 2020.

Përplasjet e indianëve kinezë

Një imazh i përplasjes midis indianëve dhe kinezëve në 2020: luftuan ashpër, pa armë zjarri

Sigurisht, midis planeve të formuluara nga gjeneralët e Xi-t ka një për të “zgjidhur” çështjen tajvaneze: ribashkim me forcë nëse bindja politike (kërcënimi) nuk mjafton. Por sa i frikshëm është aparati ushtarak i Kinës? Shifrat janë mbresëlënëse, për personelin në shërbim të përhershëm (2 milionë), avionët (3700 prej të cilëve 500 bombardues dhe 1800 luftarakë), anijet (370), raketat (500 me koka bërthamore). Megjithatë, pas plumbave dhe çelikut, ekziston faktori njerëzor për t’u marrë parasysh.

“Ne duhet të shtypim aftësitë e rreme luftarake,” tha gjenerali He Weidong, një nga dy nënkryetarët e Komisionit Qendror Ushtarak, në të cilin Xi është natyrisht numri 1, në “People’s Liberation Army Daily” citoi rastin e “stërvitjeve të natës”. ” kryer “në perëndimin e diellit”, kur dukshmëria është më e mirë për të qenë në gjendje të shkruani në raporte se operacioni ishte plotësisht i suksesshëm.

Më 19 qershor, agjencia Xinhua raportoi frazën kyçe të thënë nga presidenti gjatë një takimi me ushtrinë: “Menaxherët, veçanërisht ata të nivelit të lartë, duhet të kenë guximin të lënë mënjanë prestigjin personal dhe të pranojnë dobësitë e tyre. Kuadrot e ushtrisë duhet të reflektojnë thellë dhe të korrigjojnë sjelljet dhe mendimet e tyre”. Dhe në mënyrë domethënëse, për të mbajtur fjalimin e tij, Xi shkoi në Yan’an, bastioni historik ku qëndronte ushtria maoiste në fund të Marshit të Gjatë.

Ndër akuzat që kanë dalë tashmë në hetimin për dy ish-ministrat është edhe “pabesi dhe tradhti” ndaj Partisë. Një frazë tjetër e shqiptuar nga Xi në sesionin e fundit të madh të indoktrinimit të gradave të larta në Yan’an: “Pushka duhet të mbahet gjithmonë nga njerëz besnikë ndaj Partisë dhe të besueshëm politikisht”. Rishikimi i sloganit të Maos. Dhe kjo rrethanë fsheh një problem serioz themelor që sipas analistëve rëndon mbi kapacitetin real luftarak të forcave të armatosura kineze. Politizimi i tyre nënkupton që misioni i parë është mbrojtja e pushtetit komunist, promovimet në role të larta komanduese shpesh varen nga besnikëria e vërtetë.

Saved ose të supozuar për Partinë, jo nga kapaciteti teknik, taktik dhe strategjik. Gjatë pesëdhjetë viteve të fundit, përplasja më e përgjakshme për ushtarët e Ushtrisë Popullore ishte me popullin e tyre: masakra e Tiananmenit të vitit 1989.