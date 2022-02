Në fillimin dukeshin se gjërat po shkonin mjaft mirë mes të dyve, pasi përmes komplimenteve të ndryshme, Mevlani e surprizoi atë.

Takim ky mjaft i afërt për dyshen, pasi teksa Efi ‘llastohej’, për një moment Mevlani i afrohet afër dhe e puth në cep të buzës, ndërsa tentoi ta puthte taman.

Megjithatë, ky veprim nuk i ka pëlqyer aspak Bledit, një nga pretendentët kryesor për të fituar zemrën e saj si dhe djali që ajo ka realizuar më shumë takime në “Përputhen”.

Pjesë nga biseda:

Efi: A po sheh gjë që e putha unë?

Bledi: E ke lejuar aty afër je.

Efi: Çfarë bëra unë? Normal që do më puthte, çfarë t’i thoja unë?

Bledi: Kur insiston një njeri, në këtë rast Mevlani, që ka insistuar me të puthur në buzë, pse nuk mban atë distancë ti për veten tënde?

Efi: Ore çfarë je duke folur ti? E ke parë takimin apo po flet vetëm nga mendja jote?

Bledi: Unë s’jam i verbër. E shohin të gjithë.

Efi: Më fal, po ti më shikon mua ballë për ballë me Mevlanin apo më sheh anën. Këto justifikime se do të thuash diçka mos i thuaj më. Ti e pe shumë mirë situatën. Çfarë do bëja unë do ikja në vend tjetër? Si të largohesha?

Bledi: Të mbaje distancë. Pak të largoheshe. Mbaj qëndrim për veten tënde.

Në një moment Bora e pyet Bledin nëse ekziston rivaliteti midis Bledit dhe Mevlanit.

Bora: A ka një rivalitet midis jush?

Bledi: Unë rivalitet nuk ndiej./m.j