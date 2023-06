Lionel Messi ka vendosur të mos e rinovojë kontratën me PSG-në pas dy sezonesh. Argjentinasi do të shkojë për të pushtuar MLS si pjesë e Inter Miami. Messi do të luajë jashtë Evropës për herë të parë në jetën e tij dhe është shumë e rëndësishme për të që të përshtatet me kushtet e reja pa asnjë shpërqendrim.

Në këtë sfond, ylli argjentinas mund të largohet përkohësisht nga kombëtarja e Argjentinës.

Sipas The Mirror, Messi ka diskutuar tashmë opsionin e një largimi të përkohshëm nga kombëtarja me trajnerin e skuadrës Lionel Scaloni dhe për këtë të fundit ka qenë një surprizë. Vendimi duhet të miratohet edhe nga federata, por pritet që kërkesa e Leos të plotësohet.

Supozohet se Messi nuk do të luajë për kombëtaren e Argjentinës për një vit.