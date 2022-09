Elvana Gjata është një ndër këngëtaret më të dashura për publikun shqiptar. Këngët e saj marrin miliona klikime dhe shndërrohen menjëherë në hit për publikun.

Mirëpo, së fundmi ajo ka anuluar një koncert. Raportohet se këngëtarja ka marrë këtë vendim për shkak të problemeve shëndetësore.

Jo vetëm kaq por në njoftim është lajmëruar se do të ketë një datë të afërt për zhvillimin e koncertit.

“Na vjen shumë keq t’ju njoftojmë se koncerti në Avalon Luzern nuk do të zhvillohet. Shkaqe shëndetësore e bëjnë të pamundur mbrëmjen e sotme, por do të përpiqemi për të caktuar një datë të ardhshme sa më të afërt”- theksohej në njoftim.

Më herët, reperi Noizy shprehu dëshirën e tij për të realizuar një projekt muzikor me Elvana Gjatën.“Kemi folur me Elvanën. Noizy i dikurshëm, i 2008-ës, e ka bërë një këngë që quhet “Jena mbretër” edhe është përmendur pak Elvana aty, të cilën e kemi diskutuar dhe i kam thënë që ka qenë thjesht një këngë. Ajo këngë tashmë është himn i çdo diskoje. Unë kam gjithë ato vite karrierë dhe atë këngë akoma duhet ta këndoj. Do doja shumë të mos e kisha përmendur, sepse është një vajzë shumë e mirë, vajzë fantastike”, ka thënë në një intervistë reperi i njohur.

