Viti 2022 ishte shumë premtues për shenja specifike të horoskopit, të cilat këtë vit thuhet se kanë fatin në anën e tyre.

Megjithatë, sot sytë janë tek dy fatlumët e zodiakut që sipas astrologëve, në verë pritet të takojnë dashurinë e jetës, e cila do të vijë për të qëndruar.

Por cilat janë dy shenjat e horoskopit që po përgatiten të mirëpresin dashurinë e madhe që do të jetë shfaqur deri në gusht?

Luani

Luanët këtë vit janë me fat me pjesën e tyre në të gjitha fushat. Viti 2022 do të jetë viti i udhëtimeve, kontakteve sociale, karrierës dhe dashurisë së re, të cilën edhe pse iu desh pak kohë për t’u shfaqur, por tani është koha për të dhënë atë që i kanë privuar vitet e mëparshme.

Luanët, natyrisht, nuk janë kurrë pa flirte dhe fansa, por e vërteta është se emocioni i madh donte vite që të shfaqej.

Epo, ka ardhur koha…

Peshqit

Është koha që Peshqit të shijojnë qëndrueshmërinë erotike që e duan aq shumë dhe që e kanë pritur prej kaq muajsh. Këtë verë, e kaluara do të harrohet, me një dashuri të re që vjen për të përmbysur dhe fshirë të vjetrën.

Dashuritë e vjetra, të ndrydhura dhe ish-i, nuk përshtaten më në program, pasi Peshqit do të jenë shumë të zënë me partnerin e ri.

/e.d