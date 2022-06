Të shtëna me armë zjarri janë regjistruar këtë mbrëmje në Shkodër. Burime nga vendi i ngjarjes bëjnë me dije se ka një viktimë. Lulash Qepuri, 74 vjeç ka mbetur viktimë nga të shtënat me armë zjarri. Vrasja ka ndodhur në lokalin e tij.

Rrethanat e kësaj ngjarjeje janë ende të paqarta. Burime raportojnë se një djalë ka marrë në telefon Policinë e Shkodrës dhe u ka thënë se i kanë vrarë babanë.

Ngjarja e rëndë ndodhi brenda lokalit të tij në fshatin Stomgolem. Një person i maskuar, hyri brenda lokalit dhe qëlloi me armë zjarri.

g.kosovari