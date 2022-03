Në një lokal në lagjen “11 janari” në qendër të Fierit, të quajtur “Xixëllonja”, pronarja, Lushi organizon prostitucion. Ajo mban rrotull vajza e gra, që i lidh me klientët, të cilët paguajnë nga 3-40 mijë lekë të vjetra për një raport seksual.

Qytetari: Si kalove? Nji kafe e nji raki!

Lushi: (Flet me klientin pasi një nga gocat ka dehur një klient) Ato marrin çantën e ikin në shpi ato re, marrin lekët e ikin në shpi ato re, kurse unë jam rehat këtu. Unë hiç.

Qytetari: Hajde këtu! Hë më hajde këtu! Hajde ulu, moj këtu!

Prostituta: Ai s’mban mënd. Ai është bërë tapë.

Qytetari: Ulu më aty! Mos e vrit mendjen!

Prostituta: Qyqa. E di sa xhiro i ka bërë ksaj (Lushit) ai? 100 mijë lekë. 100 mijë lekë pije.

Qytetari: E gjete ti atë, apo erdhi vetë?

Prostituta: Erdhi vetë. Ne ishim aty, erdhi vetë.

Qytetari: Ah..!

Prostituta: Edhe unë kam pirë ca kshu, disarono, ca kshu, po jam esëll. Unë me pijanecët nuk do marr për arsye, se do vete, e zëmë në hotel me atë unë, edhe do i them unë 50 mijë lekë, 100 mijë lekë. S’ka sot e s’mban mënd, pastaj nesër thotë “nëm çikë ato, që më dhe”. Janë të dhier kta. Janë të keq, andaj s’përzihem unë.

Qytetari: Sa lekë merr ti?

Prostituta: Po 20 mijë lekë.

Qytetari: Po hotelin, kush e paguan?

Prostituta: Marr unë 15-të. Hë?

Qytetari: Hotelin, kush e paguan?

Prostituta: Boti! Pse do ta paguaj unë?!

Qytetari: Po nanji kshu më…?

Prostituta: Qysh? Të vogël?

Qytetari: Moshë e re, eh…

Prostituta: S’kam. Unë jam moshë e madhe. Sa jam unë thuaj ti?

Qytetari: 50-të!

Prostituta: I ke rënë pikës. 50-të!

Qytetari: Po ju jeni të Prostituta ju, moshë e madhe.

Prostituta: Po dalim kështu nga e keqja. Ushqehemi me na një 20-tçe. Vemi më shumë me moshat e mëdha. Eh e me punën tënde, kështu me mosha jote dal, po rrallë. Ku ma ha mua për shembull, e di, që hipi lart, bam bam, mbledh mendjen.

Qytetari: Ahh…

Prostituta: Pse, qysh e di ti? “Bombat” i kam unë, po s’kam shumë hë, jo…

Qytetari: Katra?

Prostituta: Treshi! I kam bërë kshu. Po kam nji çikë gjoks, nuk jam keq.

Qytetari: Hoteli është larg?

Prostituta: Hë?

Qytetari: Hoteli është larg?

Prostituta: Këtu, dy hapa. Dy hapa, 10 mijë lekë hoteli edhe nji 10-tshe mua ti edhe hajt, po deshe! S’deshe, hipi lart, bap-bap, prishu mblidh mendjen!

Qytetari: Me një të prishur?

Prostituta: Me një të prishur. Pse sa do ti? Do 3 herëshe ti? Ça po them unë? Më kanë rënë këto (vithet). Një dhe… E kam llafin, që më përpara bëja gojore për qejf. Tani s’bëj dot, se kam problem me stomakun. Direkt, mo po laje ti në moment, sa ta fus vjell zorrët. Më hipën tensioni, nuk e bëj dot. Më para bëja, merrja lekë, s’isha keq. Vija me moshat e reja, kshu-ashtu. Parvjet kisha 4, 2 çuna të rinj si puna jote dhe 2 pleq. Më jepnin, ata pleqtë më jepnin nga 70 euro, 80 euro edhe 100 euro. E donin, me nder t’i fusje gishtin në bythë atij grekut unë, jo se ma bënte mua ai. I fusja unë gishtin në bythë, bam-bam prishesh e më jepte 100 euro, 70 euro, s’bënin gjë. Është njëra është grua, është 40-vjeçe. Ajo s’ka burrë, ka një fëmijë në klasë të shtatë, klasë eh klasë të shtatë, po ajo do shumë…

Qytetari: Sa?

Prostituta: Ajo do 30 mijë lekë, 40 mijë lekë. E bën dhe në bythë, po është e bukur, flokët e gjata.

Qytetari: Ku? Te shpija e vet, apo në hotel?

Prostituta: Po t’i them unë asaj për shembull, ta bie këtu, ose kteja, takoje! Është e mirë ajo. Ia vlen! Ti, që je çun i ri, me atë ia vlen. Dal ta nxjerr çikë, të them unë si i kam!

Qytetari: Hë!

Prostituta: Fiksimi është i keq.

Qytetari: Kjo pandemia na ka prish shumë punë.

Prostituta: Kjo pandemia na la pa kokërr leku. Pse të rrija këtu unë? Të ikja në Greqi merrja 500, 600 euro për shembull nga ata gjashtë, që kam, po do dilja dhe kshu fshehurazi. Ka dhe këtu, që dalin në lokal, po më la pa kokërr leku. Jalla, sa të jemi në këtë botë mbajmë të bëjmë mirë, se edhe Perëndia po bëre keq, ajo ta bën të keqen! Bëre mirë, unë rri në hallin tim, punoj, ushqehem, as të bëj keq. Qysh tha ai? Mos më bëj keq!

Një nga “vajzat e punësuara” tregon, sesi i ndihmon Lushi, duke i gjetur klientë e duke i mbuluar krahët.

Qytetari: Hë, ma bëre kafen?

Lushi : E bëra biri. Ja!

Qytetari: Si je ti?

Lushi : Po mirë, aman!

Qytetari: Prostituta nga është, më?

Lushi : Hë.., në Greqi.

Qytetari: Ka ikur në Greqi Prostituta?

Lushi : Hë…

Qytetari: Ou…

Lushi : Eh, mirë, o mirë! Mbahen ato?!

Qytetari: Mbahet ajo?

Lushi : Doli behari.

Qytetari: Paske ngel vetëm më duket.

Lushi : Ke telefon ti? Ke ofertë?

Qytetari: Kam.

Lushi : E bjer, të marr nji njeriun tim edhe ta prishësh ti.

Qytetari: Ou…

Lushi : Eh… Ma merr ti edhe ma fshi numrin, se nuk duan ato!

Qytetari: Po më, po!

Lushi : 069xxxxxx!

Qytetari: Sa lekë do kjo?

Lushi : O po bjeri, se është njeriu im, ore!

Qytetari: Hë, hë..!

Lushi : Nuk është për atë punë. (Flet në telefon) Alo, alo! Në shpi je? (nuk kuptohet) Eh mirë ti e di, të vi pastaj? Epo mos u vono! Hajt! Fshije çikë!

Qytetari: Ta fshij unë tani!

Lushi : Aman, se nuk dua! Ashtu de, rrofsh!

Qytetari: Do vijë?

Lushi : Kjo tjetra vjen në një e gjysëm-dy.

Qytetari: Të vij në dy unë?

Lushi : Hajde!

Prostituta: Nuk të njofim!

Lushi : Kupton?

Prostituta: Fare më.., çë?! Po!

Qytetari: Më thuaj, sa e ke pazarin edhe..?

Prostituta: Pazarin? Shih tani, se të vjen edhe rëndë kshu, të flasësh, se…

Qytetari: Fol më lisho, si çdo njeri! Sa, sa?

Prostituta: Po mirë, se kam frikë kshu, se andej matanë flisni të tjera fjalë ju! Po mirë, sa do të rrish ti për shembull?

Qytetari: Po gjys ore- nji orë, varet siç e, si e ke ti terezinë…

Prostituta: Gjys ore 30-të! Do prishesh nji herë! Nëse do më shumë, do paguash pak më shumë!

Qytetari: Po edhe hotelin e paguaj unë, apo e paguan ti?

Prostituta: Ti, ti! Ku kam lekë unë të paguaj hotel?!

Qytetari: Sa është hoteli?

Prostituta: 10 mijë lekë!

Qytetari: Mirë, do ikim pastaj? Pije atë!

Prostituta: Po sa lekë do japësh ti?

Qytetari: Hë! I do lekët ktu ti?

Prostituta: Sa lekë do japësh?

Qytetari: 30 mijë lekë më!

Prostituta: 30-të!

Qytetari: A më the 30-të?

Prostituta: Po!

Qytetari: Ka ndonji ktu afër, ku ka?

Prostituta: Epo do më shikosh mua ti, që do iki?

Qytetari: E më, do ikësh çikë 5 metra para, e do vij nga pas.

Prostituta: Po edhe më shiko mua!

Qytetari: Edhe lekët t’i jap në hotel atje!

Prostituta: Shshshsh.., se është një çun aty. E di si jemi bërë ne, që kemi frikë nga hija jonë?

Qytetari: Mirë më tani, ça të bëj unë? O Lush, hajd mbaj lekët! Sa bëjnë ato?

Lushi: 10 mijë lekë!

Qytetari: Na mbaj këto 10 mijë lekë ktu! Jemi në regull! Shumë faleminderit! Shifemi herës tjetër! Paçim!

Qytetari: Një dhomë!

Hoteli: Po!

Qytetari: 10 mijë lekë bën?

Hoteli: Po!

Qytetari: Faleminderit! Ka kondicioner këtu?

Prostituta: Jo!

Qytetari: S’ka asnjëra kondicioner ktu?

Prostituta: Ka kështu, ngrohëse. Më jep lekët ti mua!

Qytetari: Po, lekët t’i jap unë, s’është problem. 30-të thamë, hë?

Prostituta: Ti e di!

Qytetari: Po më, aq thamë tani.

Prostituta: Ti e di, them!

Qytetari: Do 20-të?

Prostituta: Jo, jo!

Qytetari: Hë!

Prostituta: M’i jep, m’i jep!

(Paguhen 30 mijë lekë)

Qytetari: Shikoji, i ke 30-të aty, në rregull!

Prostituta: Rrofsh! Më gëzove ditën!

Qytetari: Po tani ça do bëjmë?

Prostituta: Tani do shk****mi, ça do bëjmë?!

Qytetari: Do shk****mi ! Po normal më!

Prostituta: Ça do ti të bësh? S’po më pëlqen shumë ky ambienti, prandaj.

Qytetari: Paske çikë bark.

Prostituta: Le të kem, vari leshtë! Ja!

Qytetari: Epo uli, t’i shikoj çikë!

Prostituta: Ja! Kjo Lushi është shumë.., shiko, pavarësisht, se ça mund të mendojnë njerëzit, që jo shfrytëzon, budallëqe, vari leshtë.., për mendimin tim nuk është ajo gjë. Kjo, për mendimin tim, është ndihmë për një gocë, që do ta bëjë atë punë, se është ndryshe, kur unë nuk dua dhe ajo më detyron dhe ndryshe, kur unë e kam zgjedhur vetë.

Qytetari: Thjesht po ndihmon.

Prostituta: Po ndihmon situatën.Fiks!

Qytetari: Ti ***e kishe emrin?

Prostituta: ***!

Qytetari: ***. Ti jeton me prindërit, apo me këtë çunin?

Prostituta: Me këtë çunin. Të jetoja me prindërit, isha mirë.

Qytetari: Po pse?

Prostituta: Po prindi, prind, s’të bie në qafë për asgjë.

Qytetari: Pse ky ça do t..?

Prostituta: Ehh…

Qytetari: S’të lë të dalësh?

Prostituta: E di shumë mirë ti. Po u lidhe, mbarove.

Qytetari: Eh mirë, po e ke serioze, apo kështu?

Prostituta: Shumë serioze, do martohemi. Shiko! Unë nuk e perceptoj dot, sesi një mashkull, kur e di për shembull, që goca ka punuar edhe punon akoma, si do ta marri?!

Qytetari: Hë, e di ai, që punon?

Prostituta: Po e di re, po jo, që më detyron në punë.

Qytetari: Po normale!

Prostituta: Bëj ça të duash thotë, se unë s’të ndaloj dot thotë ai, se unë s’do të vras ty!/m.j