Maroku kori një fitore befasuese ndaj Koresë së Jugut të dielën duke siguruar kështu fitoren e parë të vendit në Kupën e Botës për femra në një ndeshje ku Nouhaila Benzina gjithashtu bëri histori duke qenë e para lojtare e veshur me shami.

Sulmuesi Ibtissam Jraidi shënoi golin e vetëm të ndeshjes në një fitore 1-0 pasi Maroku u bë debutuesi i tretë që fiton një ndeshje në këtë turne.

Ishte një ndeshje e mbushur me pika referimi të rëndësishme.

Mbrojtësja Benzina e Marokut u bë lojtarja e parë e veshur me shami në Kupën Botërore për femra të nivelit të lartë. Benzina, duke bërë paraqitjen e saj të parë në turne, për pak sa nuk shënoi një paraqitje mbresëlënëse me një gol, por goditi me breshëri mbi traversë.

Goditja me kokë e Jraidit në minutën e gjashtë ishte gjithashtu goli i parë i Marokut në turne.

“Jemi shumë të kënaqur që përpjekjet tona kanë dhënë rezultat. Kjo fitore është për Marokun dhe arabët, është fryt i punës sonë të palodhur”, u tha Jraidi gazetarëve, për Reuters.

Maroku pësoi një humbje të rëndë 6-0 ndaj Gjermanisë në ndeshjen e parë, por u përmirësua shumë në Adelaide.

I renditur 55 vende poshtë Koresë së Jugut në renditjen botërore, ishte një surprizë kur debutuesit morën epërsinë e hershme, por Maroku qëndroi i vendosur për një fitore të paharrueshme.