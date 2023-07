Cilitdo që shkel rregullat dhe keqpërdor hapësirat publike, do të ndëshkohet, tha kryeministri Edi Rama ndërsa publikoi në rrjetet sociale momente pune nga pastrimi i hapësirave publike nga inertet, tendat, tabelat e objekte të tjera të vendosura në kundërshtim me rregullat në zonën e Shirokës.

“Momente pune nga pastrimi i hapësirave publike nga inertet, tendat, tabelat e objekte të tjera të vendosura në kundërshtim me rregullat

Ky angazhim do të jetë i vazhdueshëm dhe do të shoqërohet me masa ndëshkuese, siç parashikohet në ligj, ndaj cilitdo që shkel rregullat dhe keqpërdor hapësirat publike”, shkruan Rama.