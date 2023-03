Hëna e plotë e fundit e dimrit do të ndriçojë qiellin këtë javë dhe kjo përkon me një tjetër mundësi të veçantë për kushdo që i pëlqen të shohi Hënën.

E quajtur “Hëna e Krimbit” nga fiset vendase amerikane në shekullin e 18-të në lidhje me krijesat e ndryshme që dalin nga strehët e tyre dimërore për të mirëpritur pranverën, hëna e marsit do të arrijë kulmin e ndriçimit të martën, 7 mars, sipas Old Farmer’s Almanac.

“Ajo që është më interesante tani, dhe gjithashtu e dukshme sonte dhe këtë javë, është pozicionimi i afërt dhe i spikatur i Venusit dhe Jupiterit në qiellin perëndimor menjëherë pas perëndimit të diellit,” tha Mike Hankey, menaxher i operacioneve për Shoqërinë Amerikane të Meteorëve.”Fjala astronomike për këtë është lidhje. Këta planetë do të perëndojnë ndërsa hëna po rritet, kështu që ata janë të dukshëm vetëm për rreth një orë në perëndim të diellit, afër horizontit perëndimor.”

Nëse bie pak shi të martën në mbrëmje, njerëzit mund të dallojnë gjithashtu një hark hëne, i cili është si një ylber diellor, por i prodhuar nga drita e hënës kur përthyhet përmes pikave të ujit në ajër, sipas Almanakut të Farmerit të Vjetër. Harqet e hënës ndodhin vetëm kur një hënë është e plotë.

“Hëna e Krimbit” nuk është shansi juaj i fundit për të parë një ngjarje të veçantë në qiell. Këtu janë hënat e plota, eklipset dhe reshjet e meteorëve për të parë gjatë këtij viti:

Hënat e plota dhe superhënat

Shumica e viteve kanë 12 hëna të plota, por 2023 do të ketë 13, dy që janë superhëna do të ndodhin në gusht. Superhënat janë më të ndritshme dhe më afër Tokës se normalisht dhe për këtë arsye duken më të mëdha në qiell.

Këtu është lista e hënave të plota të mbetura në vitin 2023, sipas Almanakut të Farmerit të Vjetër :

6 Prill: Hëna rozë

5 maj: Hëna e luleve

3 qershor: Hëna me luleshtrydhe

3 korrik: Buck moon

1 gusht: Hëna e Sturgeon

30 gusht: Hëna blu

29 shtator: Hëna e korrjes

28 tetor: Hëna e gjahtarit

27 nëntor: Hëna e kastorit

26 dhjetor: Hëna e ftohtë

Eklipset hënore dhe diellore

Në vitin 2023 do të ketë dy eklipse diellore dhe dy eklipse hënore.

Një eklips i plotë diellor ndodh kur hëna lëviz midis diellit dhe Tokës, duke bllokuar diellin, ky do të jetë i dukshëm për njerëzit në Australi, Azinë Juglindore dhe Antarktidë më 20 prill.

Një eklips diellor unazor do të ndodhë më 14 tetor dhe do të jetë i dukshëm në të gjithë Amerikën Veriore, Qendrore dhe Jugore. Kjo është kur hëna kalon midis diellit dhe Tokës kur hëna është afër ose larg pikës së saj nga Toka, duke e bërë hënën të duket më e vogël se dielli dhe duke krijuar një unazë të ndezur rreth hënës.

Kur shikoni eklipset diellore, mbani syzet e duhura të eklipsit për të shmangur rrezet e diellit që dëmtojnë sytë.

Një eklips hënor gjysëm kur hëna lëviz nëpër gjysmënumbrën, pjesën e zbehtë dhe të jashtme të hijes së Tokës, do të ndodhë më 5 maj për ata në Afrikë, Azi dhe Australi.

Më 28 tetor, një eklips i pjesshëm hënor do të shihet nga njerëzit në Evropë, Azi, Australi, Afrikë, pjesë të Amerikës së Veriut dhe në pjesën më të madhe të Amerikës së Jugut. Kjo është kur dielli, Toka dhe Hëna nuk rreshtohen plotësisht, kështu që vetëm një pjesë e hënës kalon në hije.

Shi meteorësh

Ka edhe 11 shira të tjerë meteorësh për të parë këtë vit, dhe ato janë më të dukshme nga mbrëmja vonë deri në agim në zonat e paprekura nga ndotja nga drita.

Këtu janë datat e pikut të tyre:

Lirida: 22-23 prill

Eta Aquariids: 5-6 maj

Ujori i Deltës së Jugut: 30-31 korrik

Bricjapi Alfa: 30-31 korrik

Perseidët: 12-13 gusht

Orionidet: 20-21 tetor

Tauridët e jugut: 4-5 nëntor

Tauridët e veriut: 11-12 nëntor

Leonids: 17-18 nëntor

Binjakët: 13-14 dhjetor

Ursidët: 21-22 dhjetor

