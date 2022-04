Avni Buci, 48 vjeç, është ekstraduar ditën e sotme nga Zvicra në drejtim të Shqipërisë për të vuajtur dënimin me 6 vite burg nga gjykatat shqiptare për krimet e “Mashtrimit”, me pasoja të rënda, kryer më shumë se një herë dhe “Mashtrimit me kredi”.