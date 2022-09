Një grua 30-vjeçare është arrestuar në ishullin spanjoll të Tenerife, pasi dyshohet se ka falsifikuar rrëmbimin e saj katër herë për të zhvatur nënën e saj.

Gruaja dyshohet se i dërgoi nënës së saj një video në fillim të kësaj jave që e tregonte atë me sy të lidhur dhe të lyer me gjak. Në klipin e shpërndarë nga Garda Civile, pas saj shihet edhe një burrë me thikë.

“Mami. Më kanë rrëmbyer. Nuk mund t’i thuash asgjë policisë. Nëse e bën, ata do të më vrasin”, shprehet 30-vjeçarja në video duke qarë.

Ajo i tregojë se si rrëmbyesit e saj e rrahën dhe e privuan nga ushqimi. Sipas një deklarate të Gardës Civile, ajo i tha nënës së saj se rrëmbyesit do ta lironin për 50,000 Euro, sipas New York Post.

Kjo nuk ishte hera e parë që nëna e gruas merrte një kërkesë kaq shqetësuese. Hetuesit më vonë zbuluan se nëna kishte bërë më parë tre pagesa në shumën totale prej 45,000 dollarësh, gjithashtu në përgjigje të kërcënimeve për jetën e vajzës së saj.

Sipas Times të Londrës, policia zbuloi që ishte mashtrim dhe se vajza ishte e padëmtuar dhe e lirë të largohej.

Më 5 Shtator, policia konfirmoi arrestimin e vajzës dhe katër bashkëpunëtorëve në një kazino me automate.

Oficerët e Gardës Civile thuhet se gjetën gjakun e rremë dhe thikën e përdorur në video në grup.

Të pestë përballen me akuza për zhvatje, ndër vepra të tjera. Një përditësim në Tenerife Ëeekly tha se tre nga pesë personat e arrestuar ishin lëshuar që atëherë.

Nëse shpallet fajtor, grupi përballet me të paktën një deri në pesë vjet burg.

/a.r