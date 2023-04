Deputeti i PS, Pandeli Majko ka ironizuar opozitën duke përmendur fjalën e Sali Berishës që thotë se servilët i ka marrë PS. Majko tha se sipas kësaj i bie që Jorida Tabaku dhe Gazment Bardhi nuk bëjnë më opozitë.

Jorida Tabaku ka replikuar me Majkon të cilit i thotë se e respekton prej moshës dhe eksperiencës por shton se është turp të përdoret debati në PD si argument.

“Ligjet në parlament vijnë me porosi, siç ishte taksa për hirrën e qumështit që prekte prodhuesit e qumështit, për të ndihmuar disa kompani. Ka muaj që diskutohet në Komisionin e Ekonomisë. Lejet zotit Shalsi vijmë apo nuk vijmë në Komision, nuk i marrim sot. Majko i drejtohem me respekt për moshën dhe eksperiencën. Por kur mosha dhe eksperienca keqpërdoren dhe përdoren emrat e kolegëve tanë, kjo është e turpshme. Mes jush turp është që përdorni debatin e PD në këtë Kuvend. S’ka nevojë që të them unë se sa punë bëj apo se kush është i shitur apo i blerë. Herë tjetër respekt për moshën dhe eksperiencën, kur përdor emra të kolegëve në Parlament.”, tha Tabaku.