Mbrëmjen e sotme në ‘Big Brother VIP Albania’, personat që shpallen më pak të preferuar nga votimi i publikut do të dalin në nominim.

Luizi shpreson që një prej emrave të jetë Maestro, pasi dëshiron që ai të largohet nga shtëpia. Këtë temë ai e bisedoi mëngjesin e sotëm, teksa ishte në oborr me Shpatin, banorin më të ri të ‘Big Brother VIP Albania’.

Luizi u shpreh se Maestro ia ka neveritur me veprimet e kryera, duke përmendur rastin kur i tha Oltës të nxirrte në nominim Kiarën. Sipas Luizit, Maestro nuk ka burrëri dhe është frikacak.

“Do Zoti, ma heq qafe Maestron. Ma ka nerveritur me atë që ka bërë. Nuk ka lidhje me lojë fare. Prej teje e pres, nga ai jo se jemi 66 ditë bashkë. E di shumë mirë kur ka qënë i zhytur, e kam marrë e kam nxjerrë. E kam ndihmu, ça nuk i kam bërë. Tani që i vjen një rast, i thua Kiara asaj. Ik ere, ik pirdhu me gjithë zarf, pa burrëri. E ndjeu veten në rrezik, më fut mua more. Është kokrra e burracakut, është normale që të gjithë kanë interesin e vet por kur ke variant tjetër zgjidh atë’

/e.d