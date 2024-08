Kate Middleton mund të kthehet në detyrë muajin e ardhshëm pasi shëndeti i saj po përmirësohet, ka pohuar një redaktor mbretëror.

Ky është Phil Dampier, i cili përmendi se fansat e Kate Middleton mund ta shohin atë sërish deri në vjeshtë. Ai shpjegoi se kjo do të ishte e mundur menjëherë pas festës familjare të Princeshës me Princin William dhe tre fëmijët e tyre në Balmoral. “Ikja në Balmoral është mundësia e përsosur që ajo të kalojë kohë cilësore me familjen e saj”.

Phil Dampier komentoi në të njëjtën kohë se

Kate Middleton është personazhi i fortë mes çiftit princëror. “Ajo duket sikur është prej çeliku. Thellësisht e qëndrueshme! Ai më kujton pak Princin Philip”, tha ajo. Ai shtoi se “forca e saj vjen nga dashuria për fëmijët e saj, në sytë e të cilëve ajo dëshiron të shfaqet e fortë. Ai nuk dorëzohet!”

Familja mbretërore njoftoi diagnozën e tyre të kancerit përmes një videoje në mars dhe që atëherë kanë mbetur larg syve të publikut teksa i nënshtrohen kimioterapisë. Që atëherë, Kate Middleton ka marrë pjesë në dy ngjarje publike. Në veçanti, ajo shkëlqeu në Trooping the Color në qershor, me fansat që shpërthyen ndërsa fansat mbretërorë shpërthyen në brohoritje pas mbërritjes së saj. Më pas ai u shfaq në finalen e meshkujve të Wimbledon, ku u duartrokit në këmbë!

Dampier shtoi: “Është një shenjë shumë e mirë që e kemi parë Kate dy herë në javët e fundit. Është e qartë se gjendja e saj është përmirësuar. Ajo thotë se është qartësisht në formë të mirë dhe shpresojmë se do të kthehet në aksion pas një muaji apo më shumë”. Ajo megjithatë theksoi se një gjë e tillë do të përcaktohet nga mendimet e mjekëve të saj mjekë.